«Всегда очень рад приезжать». Александр Головин — о сборной России

«Всегда очень рад приезжать». Александр Головин — о сборной России
Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что всегда рад приезжать в расположение сборной России. В сентябре команда Валерия Карпина сыграет с национальными командами Иордании и Катара.

«Соскучился по ребятам, по тренерскому штабу, да и вообще по эмоциям. Нахождение в сборной… Всегда немножко особенное состояние какое-то всегда испытываю. И в любом случае всегда очень рад приехать сюда», — сказал Головин в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

