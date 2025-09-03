«Спартак» объявил о переходе Дуарте в «Сантос»

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о переходе 25-летнего защитника Алексиса Дуарте в «Сантос», опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале. Ранее СМИ сообщали, что бразильский клуб договорился о переходе игрока за $ 4 млн (€ 3,4 млн).

«Официально: «Спартак» и бразильский «Сантос» согласовали трансфер Дуарте. Парагвайский защитник присоединился к красно-белым в 2023 году и провёл за «Спартак» 67 матчей. Благодарим защитника за годы в клубе и желаем удачи в чемпионате Бразилии!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

В нынешнем сезоне Дуарте сыграл в семи матчах во всех соревнованиях. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.