КДК РФС отложил решение по отмене красной карточки Кордобы до возобновления РПЛ

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет отложил решение по отмене красной карточки нападающего «Краснодара» Джона Кордобы до возобновления РПЛ. Напомним, колумбийский форвард был удалён по ходу игры 7-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1).

«По Кордобе мы получили письмо от Каманцева и заявление от «Краснодара» об отмене красной карточки. ЭСК предоставит заключение к сроку возобновления матчей РПЛ. Как только мы получим заключение, рассмотрим. До тура решение будет обязательно», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.