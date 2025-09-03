КДК РФС вынес замечание «Динамо» Мх за появление животного на поле во время матча

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрел появление на поле животного во время матча 7-го тура Мир РПЛ «Динамо» Махачкала — «Динамо». По ходу игры на поле выбежала чёрная кошка. Махачкалинский клуб получил замечание за данный инцидент.

«Динамо» Махачкала вынесено замечание за появление на поле животного», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Московское «Динамо» потерпело поражение от махачкалинского «Динамо» в матче 7-го тура Мир РПЛ. Встреча в Каспийске завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.