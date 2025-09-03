Санкт-петербургский «Зенит» объявил о расставании с главным тренером женской команды Ольгой Порядиной.

«Зенит» благодарит Ольгу Порядину за проделанную работу!

Футбольный клуб «Зенит» объявляет о завершении сотрудничества с главным тренером женской команды сине-бело-голубых Ольгой Сергеевной Порядиной. В ближайших играх исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Владимирович Богданавичус.

Ольга Порядина возглавляла женский «Зенит» с момента основания команды в январе 2020 года. Под её руководством сине-бело-голубые прошли путь от новичка Суперлиги до статуса одной из самых сильных команд страны, трижды выиграв чемпионат России и завоевав два Суперкубка страны.

Благодаря работе Ольги Сергеевны и её тренерского штаба женский футбол полюбили в Петербурге — по итогам сезона-2024 женский «Зенит» получил награду как самый посещаемый клуб Суперлиги. Сине-бело-голубые также установили национальный рекорд посещаемости среди женских команд — финал Кубка России на «Газпром Арене» собрал 18 702 зрителя.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ольгу Порядину за проделанную по-настоящему историческую работу и желает новых успехов! Спасибо за всё, Ольга Сергеевна!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.