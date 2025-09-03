КДК РФС оштрафовал «Спартак» за поведение болельщиков на матчах РПЛ и Кубка России

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский «Спартак» за поведение болельщиков на матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. Суммарно красно-белые оштрафованы на 70 тысяч рублей.

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи во время матча с «Сочи». Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

Во время матча с «Пари НН» болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес ЦСКА. Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.