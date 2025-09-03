Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС оштрафовал «Спартак» за поведение болельщиков на матчах РПЛ и Кубка России

КДК РФС оштрафовал «Спартак» за поведение болельщиков на матчах РПЛ и Кубка России
Комментарии

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский «Спартак» за поведение болельщиков на матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. Суммарно красно-белые оштрафованы на 70 тысяч рублей.

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи во время матча с «Сочи». Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

Во время матча с «Пари НН» болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес ЦСКА. Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
КДК РФС отложил решение по отмене красной карточки Кордобы до возобновления РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android