«Был бы рад вообще все игры только дома играть». Головин — о матчах сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что был бы рад проводить матчи национальной сборной России на территории Российской Федерации. В сентябре команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией дома и с Катаром на выезде.

«Думаю, что каждый футболист любит играть при родных трибунах больше, чем на выезде. Я бы рад был вообще все игры только дома играть. Это в любом случае для меня лучше: и при своих болельщиках, и может моя семья приехать, из друзей кто-то посмотреть как раз такую игру. Это очень важно, и я очень рад, что у нас большинство игр будет проходить дома», — сказал Головин в интервью пресс-службе сборной России.