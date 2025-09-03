Головин объяснил, почему часто проводит отпуск в Сибири

Полузащитник сборной России и французского «Монако» Александр Головин объяснил, почему любит проводить отпуск в родной Сибири. Напомним, футболист родился в городе Калтан (Кемеровская область).

«Почему в отпуск приезжаю на малую родину? Просто мне хочется так, я хочу домой поехать отдохнуть, такое желание простое. Я с радостью еду, могу в Москву приехать на три-четыре дня максимум и потом обратно к себе туда отдыхать. Не знаю, просто как-то тяжело всегда мне было из дома уезжать, то есть там в детстве, когда я уходил куда-то, и до сих пор как-то это для меня такое родное место, куда мне хочется всегда вернуться», — сказал Головин в интервью пресс-службе сборной России.