Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин объяснил, почему часто проводит отпуск в Сибири

Головин объяснил, почему часто проводит отпуск в Сибири
Комментарии

Полузащитник сборной России и французского «Монако» Александр Головин объяснил, почему любит проводить отпуск в родной Сибири. Напомним, футболист родился в городе Калтан (Кемеровская область).

«Почему в отпуск приезжаю на малую родину? Просто мне хочется так, я хочу домой поехать отдохнуть, такое желание простое. Я с радостью еду, могу в Москву приехать на три-четыре дня максимум и потом обратно к себе туда отдыхать. Не знаю, просто как-то тяжело всегда мне было из дома уезжать, то есть там в детстве, когда я уходил куда-то, и до сих пор как-то это для меня такое родное место, куда мне хочется всегда вернуться», — сказал Головин в интервью пресс-службе сборной России.

Материалы по теме
Головин назвал самых интересных соперников сборной России на осень
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android