Александр Мостовой: у сборной России будет огромное преимущество в матче с Иорданией

Бывший игрок сборных России и СССР Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча российской национальной команды с Иорданией. Встреча состоится 4 сентября в Москве.

«Сборная Иордании — участник чемпионата мира 2026 года. На предстоящем мундиале будет много участников, но главное не победа, а участие. Такой лозунг был, есть и будет актуален для многих команд.

Если говорить о матче с Россией, уже хорошо, что наш соперник хотя бы входит в топ-100 рейтинга ФИФА. Ясно, что у нас преимущество, потому что мы не знаем, будет ли у Иордании основной состав. Мы играем дома, что также является огромным преимуществом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.