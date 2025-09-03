Скидки
Александр Мостовой: у сборной России будет огромное преимущество в матче с Иорданией

Александр Мостовой: у сборной России будет огромное преимущество в матче с Иорданией
Комментарии

Бывший игрок сборных России и СССР Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча российской национальной команды с Иорданией. Встреча состоится 4 сентября в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Иордании — участник чемпионата мира 2026 года. На предстоящем мундиале будет много участников, но главное не победа, а участие. Такой лозунг был, есть и будет актуален для многих команд.

Если говорить о матче с Россией, уже хорошо, что наш соперник хотя бы входит в топ-100 рейтинга ФИФА. Ясно, что у нас преимущество, потому что мы не знаем, будет ли у Иордании основной состав. Мы играем дома, что также является огромным преимуществом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Комментарии
Новости. Футбол
