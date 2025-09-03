Руслан Пименов удивлён ситуацией с бразильцем Жерсоном в «Зените»

Бывший российский футболист Руслан Пименов удивлён ситуацией с бразильцем Жерсоном в санкт-петербургском «Зените». Ранее появилась информация, что Жерсон может перейти в саудовский «Аль-Наср».

«Ситуация с Жерсоном в «Зените» однозначно удивила. Нужно быть внутри команды, чтобы понимать, что делать клубу с футболистом», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями.