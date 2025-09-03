Александр Головин признался, что не смотрел игры РПЛ этого сезона

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что не смотрел игры Мир РПЛ текущего сезона. Напомним, первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).

«Честно говоря, не посмотрел пока ни одной игры этого сезона. Вообще, в принципе, Российской Премьер-Лиги не получилось. У нас тоже были игры как-то параллельные. За день до игры больше хочешь, наверное, как-то к игре готовиться. Но какие-то хайлайты видел, какие-то голы. Тоже читаю, смотрю, что молодёжь ЦСКА показывает хороший уровень футбола.

И только очень рад этому, потому что хотелось бы видеть больше молодых и талантливых ребят. И не только в ЦСКА, а в любом другом клубе. Это большой плюс для нашего будущего в футболе», — сказал Головин в интервью пресс-службе сборной России.