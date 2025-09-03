Скидки
Александр Головин признался, что не смотрел игры РПЛ этого сезона

Александр Головин признался, что не смотрел игры РПЛ этого сезона
Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что не смотрел игры Мир РПЛ текущего сезона. Напомним, первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).

«Честно говоря, не посмотрел пока ни одной игры этого сезона. Вообще, в принципе, Российской Премьер-Лиги не получилось. У нас тоже были игры как-то параллельные. За день до игры больше хочешь, наверное, как-то к игре готовиться. Но какие-то хайлайты видел, какие-то голы. Тоже читаю, смотрю, что молодёжь ЦСКА показывает хороший уровень футбола.

И только очень рад этому, потому что хотелось бы видеть больше молодых и талантливых ребят. И не только в ЦСКА, а в любом другом клубе. Это большой плюс для нашего будущего в футболе», — сказал Головин в интервью пресс-службе сборной России.

«Был бы рад вообще все игры только дома играть». Головин — о матчах сборной России
