19-летний игрок ЦСКА Глебов рассказал, когда планирует перейти в европейский клуб

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос, когда он окажется в европейском клубе. 19-летний Глебов выступает за армейцев с 2023 года.

— Газзаев сказал, что скоро мы увидим тебя в топ-лиге. Как скоро?

— Не этой зимой, конечно. Но и не через пять лет, надеюсь. Мечта — «Манчестер Юнайтед». Полюбил его как бренд: «Олд Траффорд», Фергюсон, — приводит слова Глебова Sport24.

Напомним, первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15). Действующий чемпион России — «Краснодар».