Матвей Кисляк рассказал, какие были мысли после отмены гола в матче ЦСКА — «Краснодар»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, какие у него были мысли после отмены гола в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). Хавбек забил гол в ворота «быков», но арбитр отменил взятие ворот. Позже Кисляк ещё раз поразил ворота соперника — на этот раз гол был засчитан.

— Что было в голове в момент отмены гола, учитывая, что ты потом почти сразу забил всё-таки уже легальный гол?

— На самом деле ничего такого в голове не было, потому что я редко забиваю вообще. Как-то забил, но не засчитали, отпустило. Надо было продолжать дальше играть и пытаться ещё забить в целом вообще не мне, а нашей команде. Вот так получилось, что удалось забить ещё раз, — сказал Кисляк в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».