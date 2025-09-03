Скидки
Никитин выделил фаворита в дерби «Динамо» — «Спартак»

Бывший футболист «Амкара», «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» назвал фаворита матча 8-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Спартак». Он сделал выбор в пользу красно-белых. Встреча состоится 13 сентября.

«У «Спартака» при нынешней схеме четвёрка в центре поля (Умяров, Барко, Жедсон, Мартинс) выглядит очень солидно. Для меня красно-белые — фавориты в дерби с «Динамо». Я понимаю, за счёт чего «Спартак» навяжет борьбу сопернику. «Динамо» находится в стадии непонимания того, что оно делает на поле. «Спартаку» главное — быть рядом с лидерами. Понятно, что игра ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара» более смотрибельная, но пять очков отставания от первого места — некритично. Если к зимней паузе его сохранить, то это всё отыгрывается», — сказал Никитин в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

