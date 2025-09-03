Валерий Непомнящий дал прогноз на матч между сборными России и Иордании

Российский тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на товарищеский матч между сборными России и Иордании. Игра пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Начало предматчевой программы — в 18:30.

«Независимо от уровня команды сборная должна жить, существовать и играть. Не могу поставить Иорданию в один ряд с тем же Катаром, к сожалению. Но всё-таки они не совсем мальчики для битья. Я считаю, что игра закончится победой России с преимуществом в два-три мяча», — приводит слова Непомнящего News.ru.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, успешно прошла квалификацию.