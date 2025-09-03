«Торпедо» — «Уфа»: текстовая трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 8-го тура Лиги Pari между московским «Торпедо» и «Уфой». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Лапатухин из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 18 очков после семи туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся костромской «Спартак» (16) и «КАМАЗ» (14). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал два очка за семь игр. «Торпедо» (4) — 16-е, «Уфа» (8) — девятая.