Главная Футбол Новости

Шнякин отреагировал на слухи, что Баринов может перейти из «Локомотива» в ЦСКА

Комментарии

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» отреагировал на слухи об интересе московского ЦСКА к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Игрок типажа Баринова в ЦСКА — к месту. Такого опорника в команде давно не было. Представляете, какой футбол покажут Кисляк и Обляков, когда у них будет такой разрушитель?» — сказал Шнякин в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

28-летний Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. В сезоне-2017/2018 хавбек стал чемпионом России в составе железнодорожников.

