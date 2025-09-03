Матвей Кисляк — лидер лиги по общей дистанции по итогам семи туров РПЛ

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк является лидером Мир Российской Премьер-Лиги по общей преодолённой дистанции по итогам стартовых семи туров. Хавбек пробежал 89 304 метра. Ближайший преследователь Кисляка — Данил Глебов из московского «Динамо» — имеет 87 466 преодолённых метра. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Напомним, первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15). Замыкают турнирную таблицу «Сочи» (1) и «Пари Нижний Новгород» (3). Действующий чемпион России — «Краснодар».