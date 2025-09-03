Россия — Иордания: дата и время, где пройдёт товарищеский матч
В четверг, 4 сентября, состоится товарищеский матч между сборными России и Иордании. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, так как успешно прошла квалификацию. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.
Отметим, что в сентябре команда Валерия Карпина сыграет также со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.
Комментарии
