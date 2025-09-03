Шнякин: после матча с ЦСКА нужно было засунуть Кордобе кляп в рот
Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о спорном эпизоде с участием форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра завершилась вничью — 1:1. Кордоба был удалён за попадание шипами по руке Мойзесу. После матча Джон сделал ряд эмоциональных заявлений. В частности, он сказал, что готов покинуть РПЛ из-за плохого судейства.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
«Эпизод с Кордобой для меня не удаление. После матча нужно было засунуть ему кляп в рот или не выводить в микст-зону», — сказал Шнякин в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».
Свежий выпуск подкаста:
