Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Игонин высказался о возможном уходе Жерсона из «Зенита»

Алексей Игонин высказался о возможном уходе Жерсона из «Зенита»
Комментарии

Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался о возможном уходе бразильского хавбека Жерсона из «Зенита». Игрок пополнил состав петербуржцев минувшим летом, однако за шесть матчей в составе команды не сумел проявить себя.

«У меня нет информации, что Жерсон хочет покинуть «Зенит». В случае с латиноамериканцами всегда стоит вопрос в адаптации. Можно вспомнить, как долго критиковали Малкома. Тут никогда не угадаешь. Может, у Жерсона долгая адаптация. Если вспомним Клаудиньо, то он сразу вошёл в команду. Есть разные примеры. Так что у Жерсона ещё всё может получиться в «Зените», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Баранник: все думали, что Жерсон будет похож на Витселя или Халка, но он себя не проявил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android