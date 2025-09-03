Алексей Игонин высказался о возможном уходе Жерсона из «Зенита»

Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался о возможном уходе бразильского хавбека Жерсона из «Зенита». Игрок пополнил состав петербуржцев минувшим летом, однако за шесть матчей в составе команды не сумел проявить себя.

«У меня нет информации, что Жерсон хочет покинуть «Зенит». В случае с латиноамериканцами всегда стоит вопрос в адаптации. Можно вспомнить, как долго критиковали Малкома. Тут никогда не угадаешь. Может, у Жерсона долгая адаптация. Если вспомним Клаудиньо, то он сразу вошёл в команду. Есть разные примеры. Так что у Жерсона ещё всё может получиться в «Зените», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.