«Комличенко играет первый в мяч, не фолит». Генич — об отменённом голе «Локомотива»
Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 7-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (2:2). В концовке встречи после помощи VAR был отменён гол нападающего железнодорожников Николая Комличенко.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3' 2:0 Баринов – 44' 2:1 Рахманович – 53' 2:2 Раков – 90+6'
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет
«Вот повтор из-за ворот, там видно, что он [Комличенко] играет первый в мяч, попадает в колено Песьякову, дальше между ногами естественный контакт, естественный, но не фолит. Комличенко вот так отворачивался, он не фолит», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).
