Гончаренко оценил удаление Кордобы в матче ЦСКА — «Краснодар»

Бывший тренер ряда российский клубов Виктор Гончаренко высказался о спорном эпизоде с участием форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра завершилась вничью — 1:1. Кордоба был удалён за попадание шипами по руке Мойзесу.

«На мой взгляд, не стоило удалять. Вот скажу так, тем более… Мне кажется, игра и для ЦСКА, когда «Краснодар» уже начал глубоко обороняться, у них тоже пропали моменты. ЦСКА хорош на встречных атаках, и вот этого ЦСКА тоже лишился. Не стоило вот лишать градуса игры, нахождения того же Кордобы, ну, по мне, можно было позволить ему это», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».