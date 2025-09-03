Скидки
Игонин: изменения в «Зените» назрели, они помогут команде встряхнуться

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на новости о смене председателя правления санкт-петербургского клуба. Вместо Александра Медведева на эту должность был назначен Константин Зырянов.

«Не ожидали, что Зырянов станет председателем правления «Зенита». Но на протяжении последнего месяца он был советником, работал рядом с Медведевым. Он в курсе событий, так что логика есть. Однако было понятно, что изменения в «Зените» назрели. Это было необходимо для клуба. Возможно, вектор сменится, но это — то, что нужно команде, поможет встряхнуться», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

