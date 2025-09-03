Александр Головин высказался о статусе капитана сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Гловин высказался о своём капитанском статусе в сборной России по футболу. Он рассказал, в чём стал чувствовать дополнительную ответственность, получив капитанскую повязку.

«Какова роль капитана в сборной России по футболу? Ну, наверное, что-то категорически прям не поменялось, но стал ощущать, что молодёжь, которая приходит, смотрит на тебя, и нужно какой-то подавать пример хороший. Наверное, в этом плане изменилось», — сказал Головин в интервью пресс-службе сборной России.

Сейчас сборная России проводит сентябрьский сбор, в рамках которого сыграет товарищеские матчи с Иорданией и с Катаром.