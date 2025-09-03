Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин высказался о статусе капитана сборной России

Александр Головин высказался о статусе капитана сборной России
Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Гловин высказался о своём капитанском статусе в сборной России по футболу. Он рассказал, в чём стал чувствовать дополнительную ответственность, получив капитанскую повязку.

«Какова роль капитана в сборной России по футболу? Ну, наверное, что-то категорически прям не поменялось, но стал ощущать, что молодёжь, которая приходит, смотрит на тебя, и нужно какой-то подавать пример хороший. Наверное, в этом плане изменилось», — сказал Головин в интервью пресс-службе сборной России.

Сейчас сборная России проводит сентябрьский сбор, в рамках которого сыграет товарищеские матчи с Иорданией и с Катаром.

Материалы по теме
Россия — Иордания. Проверим участника ЧМ-2026 на прочность!
Россия — Иордания. Проверим участника ЧМ-2026 на прочность!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android