В ЦСКА сообщили, что будут делать ставку на собственных воспитанников

В ЦСКА сообщили, что будут делать ставку на собственных воспитанников


Исполнительный директор ЦСКА Савва Шипов рассказал, что московский клуб будет делать ставку на собственных воспитанников.

«У нас в этом смысле подход очень простой. Ставка на своих воспитанников — большая гордость для ЦСКА. Когда ты видишь на поле наших выпускников академии, которые показывают такие результаты, то это повод для гордости для нас и радость для наших болельщиков. Мы будем делать всё, чтобы такие таланты у нас развивались», — приводит слова Шипова ТАСС.

Напомним, первое место в турнирной таблице Мир РПЛ сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15). Действующий чемпион России — «Краснодар».

