Виктор Гончаренко назвал лучшего игрока 7-го тура РПЛ
Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко назвал лучшего игрока 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Он выделил форварда «Рубина» Мирлинда Даку. Албанский нападающий оформил дубль в гостевом матче с «Оренбургом». Игра завершилась со счётом 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 16' 0:2 Даку – 34' 1:2 Гузина – 52' 2:2 Томпсон – 72'
«По мне, игрок тура — Даку. Такое влияние на команду ни один футболист не имеет: ни Сперцян, ни Батраков…» — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
После матча Даку рассказал, что посвятил голы дедушке, который накануне ушёл из жизни. Мирлинд не смог сдержать слёз в послематчевом интервью.
«Рубин» располагается на седьмой строчке. У казанцев 11 набранных очков.
Комментарии
