Шикунов: «Зениту» надо готовиться к новому лимиту на легионеров

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на новости о возможном уходе бразильского хавбека Жерсона из «Зенита».

«Видимо, Жерсону что-то не понравилось в «Зените». Вероятно, он считает свой трансфер в Россию ошибкой. Если все последние новости правдивы, значит, его что-то не устраивает: город, климат, российский футбол или сам клуб. В таком случае «Зениту» нужно только продавать Жерсона арабам. Кому ещё продашь за такие деньги? Вроде как и Педро тоже может уйти в Саудовскую Аравию. «Зениту» надо готовиться к новому лимиту на легионеров. Там столько иностранцев, что клубу нужно освобождать места под россиян», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

