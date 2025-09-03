Скидки
Главная Футбол Новости

Хавбек ЦСКА Глебов рассказал, что на месте Аморима взял бы в «Манчестер Юнайтед» Кисляка

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос, взял ли бы он в «Манчестер Юнайтед» футболиста армейцев Матвея Кисляка, если бы был главным тренером «дьяволов». Кисляк выступает за ЦСКА с 2023 года.

— На месте Аморима взял бы в «МЮ» Кисляка?
— Спокойно. Я вот читал, там хотят Балеба из «Брайтона» за € 150 млн. Это явно не топ-игрок и не для таких денег. А Кислый реально играет на европейском уровне. Не разово, а уже 40 матчей подряд. Светлейшая голова РПЛ, его ждёт великое будущее. Намного выше, чем турецкая лига, — приводит слова Глебова Sport24.

Напомним, первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15). Действующий чемпион России — «Краснодар».

