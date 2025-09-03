Скидки
Экс спортивный директор «Крыльев Советов» Шикунов: хочется, чтобы Осинькин вытащил «Сочи»

Комментарии

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов отреагировал на новости о возможном назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера «Сочи».

«Осинькин — очень интересный тренер, который сильно любит работать с молодыми российскими игроками и ставит красивый футбол. Он очень интересно работал в Самаре, когда там ещё выступали Зиньковский, Пиняев и Глушенков. Вся эта чертановская лавина демонстрировала интересный и быстрый футбол. Хочется, чтобы Осинькин вытащил «Сочи». Сразу после зимней паузы у него будет интереснейший матч с «Крыльями» в Самаре. Эта игра будет с лёгкой интрижкой», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

