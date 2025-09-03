Агент: в России нет нападающего, который превосходил бы по уровню игры Ивана Игнатьева

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Ивана Игнатьева, считает, что в России нет столь же хорошего форварда, как его клиент. Напомним, «Оренбург» объявил о переходе Игнатьева из «Кабилии» накануне, 2 сентября.

«Ваня сильно изменился, по‑настоящему повзрослел. В России нет ни одного нападающего, превосходящего Игнатьева по качествам и уровню! То, что на сегодня Ваня не смог в должной степени реализовать свой талант, это не вопрос его уровня. Здесь он, повторюсь, не уступает никому. Это вопрос психологии. Но, уверен, это осталось позади. В целом довольны годом за границей, «Урарту» и «Кабилия» заняли вторые места в своих чемпионатах, Ваня совокупно забил 18 мячей. Не думаем сейчас о будущем, думаем о том, что здесь и сейчас — «Оренбург». Задача поскорее набрать форму и принести максимум пользы команде», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

Отметим, что Игнатьев перешёл в «Кабилию» из «Урарту» в феврале 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 15 матчах чемпионата Алжира, в которых он отметился пятью голами. Игнатьев является воспитанником академии «Краснодар». В течение карьеры российский нападающий играл за основную команду «быков», за «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи», сербский «Железничар», «Урарту» и «Кабилию». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.