Александр Шикунов считает, что Дуарте не подходил Станковичу в «Спартаке»

Бывший президент московского «Спартака» Александр Шикунов высказался об уходе из клуба защитника Алексиса Дуарте.

«Если «Спартак» берёт кого-то на замену Дуарте, значит, он не подходил Станковичу. Так положено. Если кто-то гарантированно сильнее, это нормальная ситуация. У «Спартака» маловато центральных защитников: Бабич, Литвинов и молодой Гузиев. Значит, на замену Дуарте должен прийти футболист серьёзного уровня.

Что касается продления контракта с Литвиновым, куда деваться? В команде должна быть русская позиция — их совсем нет. Только Максименко, Литвинов и Умяров, а также, мне кажется, Самошников будет много играть. У команды проблема с российскими футболистами, поэтому в преддверии нового лимита нужно искать трёх-четырёх россиян», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.