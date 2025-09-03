Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Шикунов считает, что Дуарте не подходил Станковичу в «Спартаке»

Александр Шикунов считает, что Дуарте не подходил Станковичу в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Александр Шикунов высказался об уходе из клуба защитника Алексиса Дуарте.

«Если «Спартак» берёт кого-то на замену Дуарте, значит, он не подходил Станковичу. Так положено. Если кто-то гарантированно сильнее, это нормальная ситуация. У «Спартака» маловато центральных защитников: Бабич, Литвинов и молодой Гузиев. Значит, на замену Дуарте должен прийти футболист серьёзного уровня.

Что касается продления контракта с Литвиновым, куда деваться? В команде должна быть русская позиция — их совсем нет. Только Максименко, Литвинов и Умяров, а также, мне кажется, Самошников будет много играть. У команды проблема с российскими футболистами, поэтому в преддверии нового лимита нужно искать трёх-четырёх россиян», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Официально
«Спартак» объявил о переходе Дуарте в «Сантос»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android