В «Зените» заявили, что не будут скупать сильнейших футболистов РПЛ

В «Зените» заявили, что не будут скупать сильнейших футболистов РПЛ
Комментарии

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов заявил, что сине-бело-голубые не станут вести тотальную селекционную работу на рынке российских игроков даже в условиях изменения лимита на легионеров.

«Скупать всех самых сильных российских футболистов, играющих в РПЛ, «Зенит» не будет. Это не панацея для решения стоящих перед командой задач», — приводит слова Зырянова «РИА Новости Спорт».

Напомним, первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15). «Зенит» (12) — пятый.

