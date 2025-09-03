Скидки
«Енисей» сыграл с «Шинником» вничью в матче 8-го тура Первой лиги

«Енисей» сыграл с «Шинником» вничью в матче 8-го тура Первой лиги
Комментарии

Сегодня, 3 сентября, состоялся матч 8-го тура Лиги Pari между московским «Енисеем» и «Шинником». Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола». В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов из Воронежа. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 0
Шинник
Ярославль

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 18 очков после семи туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся костромской «Спартак» (16) и «КАМАЗ» (14). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал два очка за семь игр.

«Енисей» — 10-й, «Шинник» — девятый.

«Торпедо» — «Уфа»: текстовая трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:00 мск
