Доннарумма: не мог дождаться перехода в «Манчестер Сити»

Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свой переход из «Пари Сен-Жермен» в «Манчестер Сити».

«Я всегда усердно тренировался и просто не мог дождаться перехода в «Манчестер Сити», ведь этот клуб действительно хотел видеть меня, тренер ждал меня в команде, это повод для гордости. Когда сильнейший клуб мира хочет с тобой сотрудничать, это заставляет ощутить гордость и счастье», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, 17 из которых он отыграл «на ноль».

На протяжении своей карьеры Доннарумма четыре раза выиграл чемпионат Франции, дважды — Кубок страны и трижды — Суперкубок. В составе «ПСЖ» итальянец также взял Лигу чемпионов. С «Миланом» вратарь брал Суперкубок Италии, а в составе сборной становился чемпионом Европы.

