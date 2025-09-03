Футбольная ассоциация Ганы сообщила, что Джику находится в Москве на подписании контракта

Футбольная ассоциация Ганы на сайте сообщила, что защитник национальной команды Александер Джику находится в Москве, где подписывает контракт с одним из клубов.

«Александер Джику и Джозеф Пэйнтсил пропустят отборочный матч чемпионата мира по футболу 2026 года с Чадом, но будут готовы к встрече с Мали. Оба игрока, заявленные на оба матча, не смогли приехать в Аккру до вылета команды в Нджамену.

Пэйнтсил прибыл в Аккру сегодня утром, опоздав на стыковочный рейс из Нью-Йорка в Аккру из-за задержки вылета из Лос-Анджелеса.

Александер Джику находится в Москве для подписания контракта и, следовательно, прибудет в Аккру в пятницу», — говорится в заявлении федерации.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московский «Спартак» заплатит «Фенербахче» € 2 млн за 31-летнего защитника Джику. С игроком будет заключён контракт до 2027 года. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.