«Каждый сам делает свой выбор». Доннарумма — о взаимоотношениях с Энрике

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который ранее перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Манчестер Сити», высказался о своих взаимоотношениях с главным тренером парижан Луисом Энрике.

«У меня всегда были отличные взаимоотношения с тренером. С первого моего дня в клубе он был со мной честен. Разочарован ли я? Не знаю. Каждый сам делает свой выбор. Тренер имеет право принимать решение, но наличие поддержки окружающих, особенно партнёров по команде, — позволило мне понять, сколько я отдал «ПСЖ», думаю, это самое главное. Ведь, помимо футбола, остаётся поддержка окружающих, одноклубников, что и заставляет меня гордиться тем, что я сделал для клуба», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.