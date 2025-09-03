Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Каждый сам делает свой выбор». Доннарумма — о взаимоотношениях с Энрике

«Каждый сам делает свой выбор». Доннарумма — о взаимоотношениях с Энрике
Комментарии

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который ранее перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Манчестер Сити», высказался о своих взаимоотношениях с главным тренером парижан Луисом Энрике.

«У меня всегда были отличные взаимоотношения с тренером. С первого моего дня в клубе он был со мной честен. Разочарован ли я? Не знаю. Каждый сам делает свой выбор. Тренер имеет право принимать решение, но наличие поддержки окружающих, особенно партнёров по команде, — позволило мне понять, сколько я отдал «ПСЖ», думаю, это самое главное. Ведь, помимо футбола, остаётся поддержка окружающих, одноклубников, что и заставляет меня гордиться тем, что я сделал для клуба», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

Материалы по теме
Доннарумма: не мог дождаться перехода в «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android