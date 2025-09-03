Скидки
«ПСЖ» не упомянул Сафонова в посте о футболистах команды, вызванных в сборные

Пресс-служба французского «Пари Сен-Жермен» не упомянула российского вратаря команды Матвея Сафонова в посте в социальной сети Х, посвящённом футболистам, которые получили вызов в свои сборные на сентябрьские матчи.

В публикации упомянули украинца Илью Забарного, грузина Хвичу Кварацхелию, французов Брэдли Баркола, Люка Шевалье, Усмана Дембеле, Дезире Дуэ, Лукаса Эрнандеса и Ибраима Мбайе, португальцев Жоау Невеша, Гонсалу Рамуша, Нуну Мендеша и Витинью, марокканца Ашрафа Хакими, эквадорца Вильяна Пачо, бразильца Маркиньоса и Ли Кан Ина из Южной Кореи.

В четверг, 4 сентября, сборная России сыграет с Иорданией в Москве. 7 сентября команда Карпина в Эр-Райяне встретится с Катаром. Сафонов вошёл в состав российской сборной на эти матчи.

