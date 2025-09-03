Погребняк: даже с таким стартом в РПЛ «Зенит» — главный претендент на чемпионство

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о претендентах на чемпионство по итогам розыгрыша Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Зенит» даже с таким невнятным стартом в РПЛ — главный претендент на чемпионство. Ещё «Краснодар» и ЦСКА. Возможно, «Спартак», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России с 16 очками возглавляет «Краснодар», в топ-3 также входят ЦСКА и «Балтика», у которых по 15 очков. «Зенит» находится на пятой строчке (12), «Спартак» расположился на шестой позиции (11).