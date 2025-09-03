Павел Погребняк: у сборной России есть прогресс в плане соперников

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от ближайших матчей российской национальной команды.

«Матчи сборной России жду. Иордания и Катар — сборные посильнее, чем в предыдущие матчи. Есть определённый прогресс в плане соперников. Надеюсь на зрелищный и результативный футбол, который принесёт удовольствие болельщикам», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.