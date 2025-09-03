Скидки
Алексис Дуарте опубликовал обращение после ухода из «Спартака»

Комментарии

Парагвайский защитник Алексис Дуарте в социальной сети попрощался с московским «Спартаком», поблагодарив болельщиков, игроков и тренеров клуба.

«Сегодня настало время попрощаться с клубом, который распахнул для меня свои двери. Благодарю болельщиков за всю любовь и поддержку, спасибо руководству и тренерскому штабу, спасибо моим партнёрам по команде за их содействие, и я желаю вам всяческих успехов в течение сезона. Спасибо, московский «Спартак»!» — говорится в сообщении Дуарте.

Ранее «Спартак» и бразильский «Сантос» согласовали трансфер Дуарте. Парагвайский защитник присоединился к красно-белым в 2023 году и провёл за «Спартак» 67 матчей.

