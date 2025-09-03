Скидки
Салах обвинил в неуважении аккаунт, посвящённый новостям о «Ливерпуле»

Салах обвинил в неуважении аккаунт, посвящённый новостям о «Ливерпуле»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обвинил аккаунт Anfield Edition в соцсети X, специализирующийся на новостях о «красных», в неуважении к бывшим футболистам команды, с которой они стали чемпионами в прошлом сезоне.

В одной из своих публикаций Anfield Edition изобразил Луиса Диаса, игравшего под номером 7 и перешедшего в «Баварию», а также Дарвина Нуньеса, выступавшего за мерсисайдцев под номером 9 и перешедшего в «Аль-Хиляль». Рядом с ними изображены новички «Ливерпуля» Флориан Вирц и Александер Исак, которые взяли себе номера 7 и 9 соответственно. Данный коллаж аккаунт сопроводил надписью: «Назовите более внушительный апгрейд в истории футбола».

Салаха это возмутило, он сделал репост, написав: «Как насчёт того, чтобы чествовать замечательных новичков без неуважения к чемпионам Англии?»

