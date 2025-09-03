Никита Чернов: никаких обид на «Спартак» у меня нет

Защитник «Спартака» Никита Чернов, арендованный «Крыльями Советов» в летнее трансферное окно, рассказал, что не держит зла на руководство и тренерский штаб московского клуба.

— «Спартак» с недавних пор начал играть в три центральных защитника. Нет разочарования, что всё-таки не дождались своего шанса? Потому что сейчас в центре обороны у «Спартака» выходят Рябчук и молодой Гузиев?

— Не переживайте, у «Спартака» всё будет хорошо. Никаких обид на «Спартак» у меня нет. Я сейчас приношу пользу «Крыльям» и, честно говоря, очень этому рад. Поэтому я ни разу не пожалел, что принял такое решение, — приводит слова Чернова Legalbet.

Никита Чернов принадлежит «Спартаку» с февраля 2022 года. За это время защитник провёл в команде 80 матчей, отметился голом и тремя результативными передачами.