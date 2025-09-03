Скидки
Главная Футбол Новости

Шикунов: Альба потерялся — он всю жизнь был видеоаналитиком, а не тренером

Шикунов: Альба потерялся — он всю жизнь был видеоаналитиком, а не тренером
Бывший президент московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о тренерских способностях Джонатана Альбы, который возглавляет «Ростов». Ростовчане занимают 14-е место в текущем сезоне Мир РПЛ, набрав пять очков в семи турах.

«Ростову» в этом сезоне будет очень тяжело. Если «Динамо» пока сомневается в приобретении Глебова и Осипенко, для ростовчан это были основополагающие футболисты. У клуба забрали всю центральную зону из опытных футболистов, которые играют в сборной России. Даже большим командам будет тяжело, если у них заберут трёх ключевых игроков, а «Ростову» — тем более. На данный момент их некем заменить. Есть хорошие молодые футболисты, но этого мало. Кроме того, у тренера «Ростова» не идёт. Альба всю жизнь был видеоаналитиком, а не тренером. Мы видим, что он потерялся. У «Ростова» много вопросов! До закрытия трансферного окна осталась неделя — клубу надо шевелиться», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

