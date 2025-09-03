Скидки
Аккаунт, который Салах обвинил в неуважении к «Ливерпулю», принёс извинения футболисту

Аккаунт Anfield Edition в соцсети X, специализирующийся на новостях о «Ливерпуле», принёс извинения нападающему мерсисайдцев Мохамеду Салаху за публикацию, в которой назвал переход в команду Флориана Вирца и Александера Исака вместо Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса апгрейдом.

«С большим уважением к Мо Салаху хотим заявить, что не желали проявить неуважение, но стремились лишь подчеркнуть великолепие летних трансферов. Нам очень жаль», — сказано в публикации аккаунта, которую тот сопроводил фотографией египтянина в дорогом кресле.

Напомним, этим летом Луис Диас перешёл в «Баварию», а Дарвин Нуньес — в «Аль-Хиляль».

