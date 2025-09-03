Футболист «Пари НН» Эктов перенёс вторую за месяц операцию на коленном суставе

Защитник «Пари НН» Александр Эктов перенёс вторую операцию на коленном суставе, сообщила пресс-служба клуба.

Операция прошла в Германии. В начале августа Эктову провели первую операцию на колене.

«Всё прошло хорошо, в плановом режиме. Мне бы хотелось поблагодарить профессора Херберта за высокий профессионализм. Также хочется сказать спасибо руководству клуба, тренерскому, медицинскому штабам за поддержку, содействие во всём и организацию при проведении операции. Она была для меня очень важной с точки зрения продолжения карьеры! Также хочется поблагодарить мою семью и моего агента за сопровождение и что были всегда рядом. Передаю большой привет всем болельщикам «Пари НН»! Понимаю, что впереди предстоит длительное восстановление. Но я готов к этому этапу и ещё раз хочу сказать спасибо всем за поддержу!» — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.