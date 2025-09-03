Скидки
Российские болельщики смогут попасть на матч с Катаром в Эр-Райяне бесплатно

Вход для болельщиков на товарищескую игру между сборными Катара и России будет бесплатным, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдёт 7 сентября в катарском городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд». Начало запланировано на 18:15 мск. Стадион будет открыт для зрителей с 17:15.

«Доступ на стадион будет свободным. Болельщики сборной России смогут попасть на гостевую трибуну через входы G2 и G3», — говорится в сообщении.

В четверг, 4 сентября, сборная России под руководством Валерия Карпина примет в Москве на стадионе «Лукойл Арена» сборную Иордании. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

