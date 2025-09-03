Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Российский футбол прошёл, готов и заканчивать». Смолов — о чемпионстве с «Краснодаром»

«Российский футбол прошёл, готов и заканчивать». Смолов — о чемпионстве с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий Фёдор Смолов рассказал, какие мысли его посетили после чемпионства в Мир РПЛ с «Краснодаром» в прошлом сезоне. Сейчас форвард выступает за медийный клуб «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.

«У меня была возможность за год до этого стать чемпионом с «Динамо». Всё зависело от нас, но мы уступили. Было разочарование, плюс мне уже 34 года. Думал, это был самый реальный шанс, но, видимо, не стану чемпионом.

Я очень этого хотел, но не считал бы, что моя карьера не удалась. Я был абсолютно доволен. Но это было бы вишенкой на торте.

Весной я чувствовал разницу между «Краснодаром» и «Динамо» с точки зрения заточенности на результат. Ближе к концу сезона понимал: «Эта команда не отдаст». Наверное, «Краснодар» был не с той фееричной игрой, не с тем контролем, не с тем позиционированием себя, но зато с чётким убеждением, что мы не пропустим, а свой гол точно забьём. На дистанции это оказалось гораздо важнее.

Когда стал чемпионом, был суперсчастлив. Первая мысль была: «Ну всё, я российский футбол прошёл, готов и заканчивать», — сказал Смолов в видеоролике на канале «Макей и Кент».

Материалы по теме
Смолов: Жерсон начал ныть и выказывать недовольство уже на второй день приезда в Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android