«Российский футбол прошёл, готов и заканчивать». Смолов — о чемпионстве с «Краснодаром»

Российский нападающий Фёдор Смолов рассказал, какие мысли его посетили после чемпионства в Мир РПЛ с «Краснодаром» в прошлом сезоне. Сейчас форвард выступает за медийный клуб «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.

«У меня была возможность за год до этого стать чемпионом с «Динамо». Всё зависело от нас, но мы уступили. Было разочарование, плюс мне уже 34 года. Думал, это был самый реальный шанс, но, видимо, не стану чемпионом.

Я очень этого хотел, но не считал бы, что моя карьера не удалась. Я был абсолютно доволен. Но это было бы вишенкой на торте.

Весной я чувствовал разницу между «Краснодаром» и «Динамо» с точки зрения заточенности на результат. Ближе к концу сезона понимал: «Эта команда не отдаст». Наверное, «Краснодар» был не с той фееричной игрой, не с тем контролем, не с тем позиционированием себя, но зато с чётким убеждением, что мы не пропустим, а свой гол точно забьём. На дистанции это оказалось гораздо важнее.

Когда стал чемпионом, был суперсчастлив. Первая мысль была: «Ну всё, я российский футбол прошёл, готов и заканчивать», — сказал Смолов в видеоролике на канале «Макей и Кент».