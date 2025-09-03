Скидки
«Челябинск» объявил о переходе 35-летнего российского футболиста

35-летний полузащитник Никита Маляров перешёл в «Челябинск», сообщила пресс-служба клуба.

Срок соглашения с футболистом не уточняется. Последним клубом Малярова была «Чайка», за которую он провёл 32 матча и забил два мяча.

Ранее Маляров защищал цвета нальчикского «Спартака», нижегородской «Волги», «Кубани», «Уфы», «Шинника», «Оренбурга», «Ротора», КАМАЗа, «Волгаря» и казахстанского «Актобе». Всего на профессиональном уровне у Малярова 325 матчей, 46 мячей и 28 голевых передач.

Брат Никиты Малярова — Кирилл. Он выступает за ярославский «Шинник».

После семи матчей «Челябинск» занимает пятое место в таблице Pari Первой лиги, набрав 13 очков.

