Новичок «Манчестер Сити» Доннарумма назвал свой лучший сезон в карьере на данный момент

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, который ранее перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Манчестер Сити», высказался о прошлом сезоне, который он провёл в составе парижской команды.

«Является ли сезон-2024/2025 лучшим в моей карьере? Пожалуй, да, мы выиграли много титулов, четыре года в Париже были великолепными, со своими взлётами и падениями, но прошлый сезон и вовсе был одним из лучших в моей карьере. Я горжусь этим и надеюсь достичь ещё большего, это часть усердной работы, мечты — это прекрасно, ты просыпаешься утром со столькими целями.

Первая цель касается сборной: у нас впереди два важных матча, нужно усердно трудиться и бороться, чтобы доказать, что мы крепкая, молодая и голодная до побед команда. Уверен, у нас это получится», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

В прошлом сезоне Доннарумма стал с «ПСЖ» чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, завоевал трофей Лиги чемпионов и дошёл до финала клубного чемпионата мира.